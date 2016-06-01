Заявку на "дальневосточный гектар" можно будет оформить в МФЦ с 1 февраля
Россияне с 1 февраля смогут оформить заявки на получение "дальневосточных гектаров" в любом многофункциональном центре (МФЦ) через федеральную информационную систему "НаДальнийВосток.РФ", сообщает Минвостокразвития.
"С 1 февраля "дальневосточный гектар" сможет получить любой гражданин России. Для этого создана федеральная информационная система "НаДальнийВосток.РФ". Через этот сайт без волокиты и бюрократии можно оформить заявку на получение земли. Это можно сделать у себя дома или из любой точки мира по Интернету или обратиться в МФЦ", - рассказал глава министерства Александр Галушка.
Соответствующий договор Росреестр заключил с 12 тысячами МФЦ по всей стране.
Как отметил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин Тимаков, до 20 тысяч сотрудников МФЦ пройдут специальный курс обучения.
Закон о "дальневосточном гектаре", предполагающий право граждан России бесплатно получить участок площадью один гектар на Дальнем Востоке, вступил в силу 1 июня 2016 года. Он реализуется поэтапно: первыми право на выбор участка получили жители девяти пилотных муниципальных районов (по одному из каждого региона Дальневосточного федерального округа). С 1 октября прошлого года право оставить заявку на "дальневосточный гектар" было распространено на всех жителей Дальнего Востока, с 1 февраля 2017 года закон будет распространен на жителей других регионов России.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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