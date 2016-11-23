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Три района Владивостока остались без электричества

Три района Владивостока остались без электричества

27 января во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 39 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район 
Адмирала Юмашева ул. 10, 10А, 12, 12А, 14Г, 14К, 25, 8Г;
Горная ул. 31, 31А, 33;
Матросская 4-я ул. 22, 24, 26, 27, 29;
Матросская 5-я ул. 24, 26, 27, 27Б, 29, 30;
Матросская 7-я ул. 25, 33А;
Партизанский пр-т 14;
Светланская ул. 207;
Шилкинская ул. 21.

Советский район
Русская ул. 100, 57, 85, 85А, 87, 94, 96, 98А, 98.

Фрунзенский район 
Океанский пр-т 15/3;
Хабаровская ул. 12, 24.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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