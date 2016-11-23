Три района Владивостока остались без электричества

27 января во Владивостоке рабочие МУПВ ВПЭС (электрические сети) будут проводить плановые профилактические работы. В связи с этим в 39 домах приморской столицы ожидаются отключения света.

Все мероприятия – плановые, они продлятся с 09.00 до 17.00, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. Отключения электричества ожидаются в домах по следующим адресам:

Ленинский район

Адмирала Юмашева ул. 10, 10А, 12, 12А, 14Г, 14К, 25, 8Г;

Горная ул. 31, 31А, 33;

Матросская 4-я ул. 22, 24, 26, 27, 29;

Матросская 5-я ул. 24, 26, 27, 27Б, 29, 30;

Матросская 7-я ул. 25, 33А;

Партизанский пр-т 14;

Светланская ул. 207;

Шилкинская ул. 21.

Советский район

Русская ул. 100, 57, 85, 85А, 87, 94, 96, 98А, 98.

Фрунзенский район

Океанский пр-т 15/3;

Хабаровская ул. 12, 24.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]