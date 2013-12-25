Почти 300 безработных в Приморье стали предпринимателями

Почти 850 безработных приморцев в прошлом году получили государственную услугу по самозанятости, 285 из них открыли собственный бизнес при поддержке центров занятости населения.

Как сообщили в департаменте труда и социального развития, практически все начинающие предприниматели получили единовременную финансовую помощь из краевого бюджета. На эти цели в 2016 году затрачено 15,7 миллионов рублей.

«Выплата предоставляется тем, кто имеет статус безработного. Сумма в 58 800 рублей перечисляется на счет гражданина после регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица. Возможна компенсация расходов, связанных с процедурой регистрации: оплата государственной пошлины, изготовление бланков и другое», – напоминают специалисты.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, содействие самозанятости – это не только единовременная финансовая помощь.

«Специалисты службы занятости консультируют будущих бизнесменов, тестируют на предмет выявления способностей к занятиям предпринимательской деятельностью. На следующем этапе – помощь в подготовке бизнес-плана и получение единовременной выплаты», – информирует глава ведомства.

Напомним, программа «Содействие самозанятости безработных граждан» начала работать в Приморье в 2009 году. Это было одно из антикризисных мероприятий, которое финансировал федеральный бюджет. Однако с 2012 года поддержка предпринимательской инициативы безработных идет из краевого бюджета.

В центрах занятости населения рекомендуют направления работы, которые действительно востребованы. Как правило, начинающие бизнесмены выбирают такие сферы деятельности, которые не требуют больших финансовых затрат. К примеру, в сельской глубинке, где слабо развита сфера услуг, начинающие предприниматели открывают торговые точки, парикмахерские, мастерские по пошиву и ремонту одежды, автомастерские.

Вице-губернатор Приморского края Павел Серебряков подчеркивает, главная задача службы занятости региона в том, чтобы помочь безработным определиться с дальнейшей деятельностью, мотивировать к открытию собственного дела тех безработных, которые не могут найти себе работу у работодателя.



«Это перспективное направление, учитывая то внимание, которое государство сегодня оказывает малому и среднему бизнесу. На прошлой неделе Президент Владимир Путин призвал регионы использовать все финансовые инструменты для обеспечения предпринимательской инициативы и притока инвестиций. И мы, безусловно, будем активно работать в этом направлении», – заверил заместитель главы региона.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]