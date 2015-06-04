Определен подрядчик, который снесет самострой возле дома Элеоноры Прей в Приморье

По результатам электронного аукциона на заключение госконтракта определен подрядчик, который демонтирует незаконный объект, построенный в границах объекта культурного наследия, – дома Элеоноры Прей в Приморье.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, по результатам конкурса определена компания, которая осуществит снос 7-этажной постройки возле памятника культуры «Усадьба Смитов» в Почтовом переулке, 5В во Владивостоке.

«После заключения госконтракта подрядчик приступит к демонтажу постройки, признанной незаконной несколькими судебными инстанциями. Согласно условиям контракта, он должен будет снести самострой в течение 90 суток, соблюдая технологический процесс в условиях непосредственной близости к постройке XIX века, представляющей культурно-историческую ценность и плотной городской застройки», – отметили в ведомстве.

Средства на демонтаж незаконной постройки предусмотрены в бюджете Приморского края. По мнению Губернатора Владимира Миклушевского, это разумное решение, которое позволит сохранить исторический центр города. Глава региона неоднократно подчеркивал, что снос незаконных построек – принципиальная позиция власти в работе с недобросовестными застройщиками.

«Я не придерживаюсь политики тотального сноса уже возведенных строений. В ситуациях, когда застройщик нарушил градостроительные нормы, но готов исправить, надо идти навстречу и искать разумный компромисс. Компромисс заключается в том, чтобы выявлять незаконные постройки на ранней стадии и работать с застройщиком по устранению нарушений. Однако там, где недобросовестный строитель намеренно нарушает законодательство и наносит урон культурно-историческому наследию, позиция власти непреклонна. И после того, как мы снесем несколько незаконных построек, а мы это сделаем, застройщики вспомнят о необходимости соблюдения закона», – акцентировал Владимир Миклушевский.

Напомним, в первом полугодии 2014 года ООО «ТехноПарк» и ООО «Мария-Сервис» начали строительство объекта в Почтовом переулке рядом с домом Элеоноры Прей, имеющим статус объекта культурного наследия.

Инспекция регионального строительного надзора оперативно среагировала на самострой, возникший в историческом центре города.

«Застройщики злостно проигнорировали требования градостроительного законодательства, нарушили нормативно – правовые акты по охране объектов культурного наследия, кроме того, у них полностью отсутствовала исходно - разрешительная и проектная документация», – рассказали в ведомстве.

Основываясь на том, что объект возведен без необходимых разрешений и нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, инспекция госстройнадзора обратилась в Арбитражный суд Приморского края с требованием о признании постройки самовольной и осуществлении ее сноса.

На стороне истца выступили также Администрация Владивостока, управление градостроительства и архитектуры администрации города, краевой департамент культуры и Прокуратура Приморского края. Арбитражный суд принимал обеспечительные меры в отношении застройщика о приостановке строительных работ. Однако стройка не останавливалась и к заседанию суда в районе Почтового переулка высилась уже 7-этажная постройка. Кроме того, застройщик снес одну из построек комплекса «Усадьба Смитов» по адресу Почтовый переулок, 5В, что вызвало большое возмущение общественности. В ситуацию включился Губернатор Приморья Владимир Миклушевский.

«Это недопустимая ситуация. Дом Элеоноры Прей, как и многие другие здания Владивостока, – это душа города, наша с вами душа, если хотите. И мы должны относиться к ним бережно», – заявил глава региона.

Глава региона отметил, краевые власти сделали все, чтобы привести ситуацию к законному основанию и отстоять объект культурно-исторического наследия Приморья.

Застройщик пытался обжаловать действия надзорного органа в суде, но применяемый инспекцией комплекс мер был признан законным и обоснованным. 11 июня 2015 года суд постановил признать постройку в виде семиэтажного здания, возведенного в районе переулка Почтовый, дом 5, самовольной и обязал ООО «ТехноПарк» осуществить снос объект незавершенного строительства. В ответ на решение суда застройщик подал апелляцию, но Пятый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения. 16 сентября 2015 года оно вступило в законную силу, и ООО «ТехноПарк» обязан был осуществить снос семиэтажного здания в течение 60 календарных дней. Однако застройщик снова подал жалобу, на этот раз кассационную, на решение апелляционной инстанции. Правда снова оказалась на стороне Приморского края.

Застройщик пытался оспорить статус памятника культуры усадьбы Смитов и его границы, требуя признать недействительным постановление Администрации Приморского края «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом почтового ведомства», режима использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон». В соответствии с нормативными документами, земельный участок, на котором возведен спорный капитальный объект, находится на территории памятника, на территории которого запрещено какое-либо новое капитальное строительство.

Проиграв кассационный суд, компания решила оспорить культурно-историческую ценность постройки XIX века. Приморский краевой суд отказал застройщику в удовлетворении иска, его решение подтвердил и Верховный суд Российской Федерации.

Как отметили в инспекции госстройнадзора, застройщик злоупотреблял процессуальным правом, намеренно затягивая сроки исполнения решения суда. После демонтажа затраченная на работы сумма будет взыскана с компании ООО «Технопарк». Кроме того, сумма административных штрафов, наложенных на застройщика, превышает семь миллионов рублей.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]