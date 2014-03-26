На улице Русской во Владивостоке идёт ремонт дороги

На улице Русской начался аварийно-восстановительный ремонт дорожного полотна холодным асфальтом. Сегодня подрядная организация уложит на проблемный участок дороги порядка тонны холодной смеси.

Рабочие предварительно подготовили участок дороги для укладки асфальта, пролили битумом, уложили холодный асфальт и уплотнили ручным виброкатком.

Технология ремонта дорог холодным асфальтом – единственный способ устранить «очаги аварийности» на дорогах в зимний период. В столице Приморья эта технология используется уже несколько лет, но из-за высокой цены асфальта ремонт ведётся только на наиболее проблемных участках на улицах с высокой интенсивностью движения автотранспорта.

Ремонт дорог холодным асфальтом – временная мера. С наступлением положительных температур наружного воздуха во Владивостоке начнётся ремонт основных магистралей, внутриквартальных проездов и пешеходных зон горячими асфальтобетонными смесями.

Напомним, что на прошлой неделе бригады дорожных служб провели ремонтные работы по проспекту 100-летия Владивостока, ул. Батарейной, Октябрьской, Коммунаров, Океанскому проспекту, на перекрёстке улиц Черемуховой и Харьковской, Набережной и другим. В ближайшее время будет отремонтирован участок дороги по Народному проспекту, Окатовой и многим другим.

Источник: Администрация г.Владивостока