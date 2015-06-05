Наличие страховки моряков на случай оставления их без помощи проверяют на судах в Приморье
Дальневосточная региональная организация Российского профсоюза моряков (ДВРО РПСМ) в Приморье начала первые проверки морских судов на предмет выполнения новых поправок к Сводной Конвенции 2006 года, которые вступили в силу в январе.
"С 18 января на всех морских судах должны иметься документы о финансовых гарантиях морякам в случае оставления их без помощи. Моряк считается таковым, если судовладелец не покрывает расходов, связанных с его репатриацией, оставил моряка без необходимой материальной поддержки или порвал связь с моряком, не выплачивая ему зарплату больше двух месяцев", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель организации Николай Суханов.
Он отметил, что первая такая проверка прошла в Находке на теплоходе "DPL ALYUR" под удобным флагом Того. Судно стояло у причала лесного терминала порта под погрузкой пиломатериалов в порты Японии и Южной Кореи. Экипаж состоит из 14 человек, все моряки из Приморья.
"У моряков имеются трудовые контракты на руках, жалоб на условия труда и задержки зарплаты не возникло, инспекторы провели с ними беседу по поводу новых поправок к Сводной Конвенции. Инспекторам представили все необходимые сертификаты, имеющиеся на борту. Таким образом, первая проверка показала, что судовладельцы теплохода выполнили требования поправок и застраховали моряков на случай оставления их без помощи", - отметил Н. Суханов.
По его словам, профсоюз надеется, что с началом 2017 года уменьшится количество обращений моряков в случаях задержки выплат зарплаты и компенсаций морякам и их родственникам в результате несчастных случаев и катастроф.
Как сообщалось, за 2016 год в ДВРО РПСМ обратилось десять экипажей морских судов и поступило 49 индивидуальных заявлений от моряков и членов их семей. Всего за прошлый год на Дальнем Востоке удалось вернуть более $1,2 млн невыплаченной зарплаты и компенсаций морякам и членам их семей.
Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]
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