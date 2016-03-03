Жителей приморского села Тигровое обеспечат дровами

Местному населению окажут адресную помощь в приобретении дров – предоставят лесосеку и транспорт для их доставки.

Как рассказали в краевом департаменте лесного хозяйства, достигнута договоренность с арендатором лесного участка ООО «Восход ДВ» об обеспечении древесиной местного населения по спискам, представленными администрацией Партизанского городского округа для оказания адресной помощи.

«Арендатор готов также рассмотреть возможность отказа от аренды лесных кварталов наиболее близко расположенных к селу Тигровое, дав этим возможность местным жителям в будущем самостоятельно заготавливать древесину для собственных нужд», – пояснил заместитель директора департамента Валентин Карпенко.

Он пояснил, что в конце 2015-начале 2016 годов ООО «Восход ДВ» предоставило право местным жителям заготавливать древесину собственными силами на лесосеках, наиболее приближенных к селу.

«Как следствие, через небольшой промежуток времени граждане стали рубить деревья не разрешенные к вырубке, после чего руководство ООО “Восход ДВ” запретило селянам находиться на арендуемом участке леса. Но, несмотря на это, арендатор готов предоставить максимально ближайшую к селу лесосеку, для заготовки местными жителями древесины, но под полную ответственность администрации поселения», – уточнил Валентин Карпенко.

Также, в конце 2016 года арендатор обеспечил дровами 16 семей по 10 кубических метров на двор, по цене 600 рублей за один квадратный метр, что является даже ниже себестоимости самой древесины.

Кроме этого, достигнута договорённость с арендатором лесного участка о предоставлении одной единицы техники для вывоза древесины с отдаленных участков территории для нужд местного населения, предприниматель не ведет заготовку леса на этом участке начиная со второй половины 2016 года и вся техника вывезена им в другой район.

Напомним, вице-губернатор Приморья Евгений Вишняков направил в село Тигровый Партизанского района руководство департамента лесного хозяйства разобраться в ситуации с обеспечением местных жителей дровами после их обращения о продаже им топлива по завышенным ценам.

«Ситуация с обеспечением дровами приморцев находится на особом контроле у Губернатора региона Владимира Миклушевского. Арендаторы лесных участков должны преследовать не только коммерческий интерес, но и учитывать интересы местного населения», - подчеркнул Евгений Вишняков.

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Видеорепортаж Геннадия Картелева о проблеме жителей села Тигровое - здесь.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]