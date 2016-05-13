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В Приморье увеличилось производство яиц

В Приморье увеличилось производство яиц

Фото: MedWeb.ru

Сельхозпроизводители Приморья выпустили в 2016 году более 350 тысяч яиц. Рост к уровню 2015 года составил 101%.

По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, производством яиц в Приморье занимаются не только крупные птицефабрики, но и небольшие фермы.

«В Приморском крае в хозяйствах всех категорий в 2016 году произведено 350 672 тысяч яиц. Это 101% к уровню 2015 года», – отметили специалисты.

Драйвером производства яиц в Приморье является уссурийская птицефабрика. В прошлом году на предприятии произвели 195 тысяч штук.

«Птицефабрика ЗАО «Михайловский бройлер» выпустила более 22,5 тысяч яиц, птицеферма ООО «Устье» – почти 13 тысяч», – добавили они.

Отметим, в 2017 году на поддержку крестьян в Приморье направлено более 1,2 миллиарда рублей из краевого бюджета. Особое внимание будет уделено повышению финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий, субсидированию молочного животноводства, технической и технологической модернизации производства, развитию семейных животноводческих ферм и растениеводства.

Напомним, по словам Губернатора Приморского края Владимира Миклушевского, сельское хозяйство – одна из самых высокотехнологичных и перспективных отраслей, которой сейчас нужно уделять особое внимание.

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Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]

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