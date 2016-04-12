Мультиферму, лесопитомник и теплицы намерены построить владельцы гектаров в Приморье

Обладатели дальневосточных гектаров в неформальной обстановке за чашкой чая 1 февраля поделились с полпредом Президента в ДВФО Юрием Трутневым и Губернатором Приморья Владимиром Миклушевским планами по использованию своих земельных участков.

Роман Савва из Владивостока получил гектар не сразу. Сначала попробовал получить земельный участок в «пилотном» Ханкайском районе.

«Но там не получилось, были неточности в электронной карте. Сейчас получил 2,3 гектара в поселке Зарубино Хасанского района. Землю брал на себя, компаньона и ребенка», – рассказал он.

На своих гектарах Роман планирует построить дом охотника, пока для многочисленной родни и друзей, а в будущем возможно будет предоставлять туристам.

«Здесь чистое море и большие возможности для развития туризма», – поделился он.

Андрей Мичулис намерен «отдать» свой гектар отцу под лесопитомник.

«Участок у меня красивый, расположен вдоль речки. Я хочу построить там дом для отца, он бывший шахтер, сейчас на пенсии, живет в Артеме. На нашем гектаре мы хотим создать лесопитомник – выращивать туи на продажу. Отец давно хотел заняться этим», – рассказал он Юрию Трутневу и Владимиру Миклушевскому отметив, что программа – хорошая возможность для тех, кто давно хотел заниматься бизнесом на земле.

Использовать полученный гектар для семейного бизнеса планирует и Александр Недосекин из Владивостока.

«На своей земле построю теплицы и буду выращивать здесь овощи и ягоду. Современные технологии позволяют сейчас делать это круглогодично, свою продукцию планирую поставлять в рестораны, благо земельный участок у меня всего в часе езды от Владивостока. И, конечно, поставлю здесь дом», – говорит он.

А вот Андрей Попов, прежде, чем подать документы на получение гектара, объездил половину края, на уже полученные девять гектаров у него серьезные намерения.

«Я хочу открыть мультиферму, но, если честно, сельское хозяйство для меня новое направление бизнеса, потому и потратил все лето на детальное изучение вопроса. На девять гектаров оформили коллективную заявку вместе с родственниками. Хотим здесь и картошку садить, и перепелок выращивать, планы грандиозные. Причем, идея эта у меня давно, просто раньше землю мне бы пришлось покупать, а сейчас есть такая хорошая возможность получить участки бесплатно», – отметил он.

Владимир Миклушевский напомнил, что при открытии фермы в Приморье предприниматели могут получить поддержку из краевого бюджета.

«Обращайтесь в департамент сельского хозяйства, мы поможем», – отметил глава региона.

Полпред Президента добавил, что программа начала реально работать и это только первый шаг.

«Нам еще много предстоит доработать, но главная задача – у земли на Дальнем Востоке должны быть хозяева. Я желаю вам успехов, чтобы у вас все обязательно получилось», – пожелал Юрий Трутнев приморцам.

Глава Приморья в свою очередь заявил, что в регионе сейчас идет активная работа по сокращению сроков получения гектара и минимизации случаев отказа.

«На сегодняшний день полномочия по работе с федеральной системой у нас имеют только департамент земельных и имущественных отношений, а также муниципальные администрации. Мы предлагаем наделить соответствующим правом и подведомственное учреждение – Управление землями и имуществом. Сотрудники этого учреждения рассматривают заявки на территории Владивостокской агломерации, а это около 40% от общего числа поступивших заявлений. Если они будут работать с заявками напрямую, а не через департамент, процесс значительно ускорится», – отметил Губернатор Приморья.

Отметим, предложения Приморья о внесении поправок в федеральный закон направлены в январе 2017 года в полпредство.

Напомним, сегодня, 1 февраля, начинается реализация третьего этапа федеральной программы по предоставлению дальневосточного гектара. Теперь стать обладателем земли на Дальнем Восток, в том числе и в Приморье, может любой житель страны.

Отметим, за время реализации первых двух этапов, когда гектар в Приморье могли получить сначала жители «пилотного» Ханкайского района, а затем и всего края, подано более 11,5 тысяч заявок на гектар, половина из них уже одобрены.

Источник: АДМИНИСТРАЦИЯ ПК [ www.primorsky.ru ]