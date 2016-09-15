Количество авиарейсов в пять населенных пунктов Приморья увеличат

С появлением третьего самолёта, приобретенного по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для малой авиации, жители региона смогут чаще летать в пять населенных пунктов. Об этом главе края доложили 6 февраля в ходе еженедельного совещания.

Как сообщил Губернатору его заместитель Василий Усольцев, на новом пассажирском самолёте DHC-6 уже было выполнено несколько рейсов: в пятницу – в Преображение, в субботу – в Терней и Кавалерово, в воскресенье – в Дальнегорск, Преображение и Кавалерово. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.

«Загрузка по всем направлениям хорошая», – отметил первый вице-губернатор.

Подчеркнуто, что с 17 февраля планируется увеличить частотность полетов по действующим направлениям. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что по две частоты будут добавлены на посёлок Светлая Тернейского района и Дальнегорск, по три – на Терней, Кавалерово, Дальнегорск. В настоящее время проходит соответствующая конкурсная процедура.

Напомним, новое воздушное судно было приобретено по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в конце прошлого года и прибыло в Приморье в январе.

Глава региона заявил, что покупка дополнительного самолета связана с большим спросом на авиаперевозки в крае, как у жителей, так и у туристов.

«Мы также собираемся открыть новые посадочные площадки, мини-аэродромы, сейчас их у нас 13 – будет 22, почти в два раза больше. Увеличим частоту рейсов, как люди просили, и расширим географию полетов», – акцентировал Губернатор.

Сегодня компания «Аврора» на самолёт DHC-6 выполняет уже девять регулярных рейсов по краю – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]