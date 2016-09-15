Количество авиарейсов в пять населенных пунктов Приморья увеличат
С появлением третьего самолёта, приобретенного по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для малой авиации, жители региона смогут чаще летать в пять населенных пунктов. Об этом главе края доложили 6 февраля в ходе еженедельного совещания.
Как сообщил Губернатору его заместитель Василий Усольцев, на новом пассажирском самолёте DHC-6 уже было выполнено несколько рейсов: в пятницу – в Преображение, в субботу – в Терней и Кавалерово, в воскресенье – в Дальнегорск, Преображение и Кавалерово. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на администрацию региона.
«Загрузка по всем направлениям хорошая», – отметил первый вице-губернатор.
Подчеркнуто, что с 17 февраля планируется увеличить частотность полетов по действующим направлениям. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Приморского края уточнили, что по две частоты будут добавлены на посёлок Светлая Тернейского района и Дальнегорск, по три – на Терней, Кавалерово, Дальнегорск. В настоящее время проходит соответствующая конкурсная процедура.
Напомним, новое воздушное судно было приобретено по поручению Губернатора Владимира Миклушевского в конце прошлого года и прибыло в Приморье в январе.
Глава региона заявил, что покупка дополнительного самолета связана с большим спросом на авиаперевозки в крае, как у жителей, так и у туристов.
«Мы также собираемся открыть новые посадочные площадки, мини-аэродромы, сейчас их у нас 13 – будет 22, почти в два раза больше. Увеличим частоту рейсов, как люди просили, и расширим географию полетов», – акцентировал Губернатор.
Сегодня компания «Аврора» на самолёт DHC-6 выполняет уже девять регулярных рейсов по краю – из Владивостока в Кавалерово, Пластун, Дальнереченск, Дальнегорск, Преображение, Терней, из Тернея в Амгу, Светлую, Единку.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
03.02.2017 Третий самолет полетел по Приморью
-
12.01.2017 Региональная авиасеть Приморья увеличит частоту рейсов по пяти направлениям
-
21.12.2016 Внутрикраевых авиарейсов в 2017 году в Приморье станет больше
-
20.12.2016 Третий самолет для внутрикраевых рейсов в Приморье приобретут до конца 2016 года
-
03.11.2016 Новый аэровокзал открыт в Кавалерово
-
15.09.2016 Более 150 пассажиров уже оценили новый авиамаршрут Владивосток-Преображение
Добавить комментарий