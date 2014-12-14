Во Владивостоке появились скандальные плакаты с изображением Кобзона и рэпера Oxxxymiron (фото)

В ночь на субботу, 10 февраля, во Владивостоке появились 12 плакатов с фотографиями советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, а также рэпера Oxxxymiron, которые сопровождались подписью: «Грудинин — наш президент».

Это элементарная провокационная политическая возня, заявил Федеральному агентству новостей советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

"Ситуация — чистой воды провокация, так как я состою в другой партии. Не уверен, что к ситуации причастен предвыборный штаб Грудинина, хотя неприятный осадок остался. У меня очень хорошие отношения с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и поэтому он никогда бы не позволил, не поставив меня в известность, пользоваться моим именем. Это просто ошибка, это элементарная провокационная политическая возня, на которую не нужно обращать внимание», — сказал Кобзон.

Провакационные плакаты развешены весьма грамотно: на центральных улицах Владивостока, где собирается большое количество людей и где частенько возникают автомобильные пробки. На новых агитках нет ни одного намека, что они оплачены из избирательного фонда кандидата. Кто повесил — не известно.

Владивостокские коммунисты заявляют, что не размещали никаких баннеров. «Я даже не видел их еще — мне в субботу только фотографию одного из них показали. Я даже вчера только узнал, кто такой Оксимирон», — пояснил «URA.RU» первый секретарь владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

По словам руководителя коммунистов Владивостока, в понедельник, 12 февраля, в партии планируют пройти по городу и снять появившиеся плакаты, где найдут. Сообщать в избирком о провокации пока не планируется.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]