Новости Общество Происшествия Политика

QR Код этой страницы
Вчера, 23:24
  0

Во Владивостоке появились скандальные плакаты с изображением Кобзона и рэпера Oxxxymiron (фото)

Во Владивостоке появились скандальные плакаты с изображением Кобзона и рэпера Oxxxymiron (фото)

Фото: riafan.ru

В ночь на субботу, 10 февраля, во Владивостоке появились 12 плакатов с фотографиями советского и российского эстрадного певца Иосифа Кобзона, а также рэпера Oxxxymiron, которые сопровождались подписью: «Грудинин — наш президент». 

Это элементарная провокационная политическая возня, заявил Федеральному агентству новостей советский и российский эстрадный певец, общественный деятель, депутат Госдумы Иосиф Кобзон.

"Ситуация — чистой воды провокация, так как я состою в другой партии. Не уверен, что к ситуации причастен предвыборный штаб Грудинина, хотя неприятный осадок остался. У меня очень хорошие отношения с Геннадием Андреевичем Зюгановым, и поэтому он никогда бы не позволил, не поставив меня в известность, пользоваться моим именем. Это просто ошибка, это элементарная провокационная политическая возня, на которую не нужно обращать внимание», — сказал Кобзон.

Провакационные плакаты развешены весьма грамотно: на центральных улицах Владивостока, где собирается большое количество людей и где частенько возникают автомобильные пробки. На новых агитках нет ни одного намека, что они оплачены из избирательного фонда кандидата. Кто повесил — не известно.

Владивостокские коммунисты заявляют, что не размещали никаких баннеров. «Я даже не видел их еще — мне в субботу только фотографию одного из них показали. Я даже вчера только узнал, кто такой Оксимирон», — пояснил «URA.RU» первый секретарь владивостокского местного отделения КПРФ Артем Самсонов.

По словам руководителя коммунистов Владивостока, в понедельник, 12 февраля, в партии планируют пройти по городу и снять появившиеся плакаты, где найдут. Сообщать в избирком о провокации пока не планируется.

 

 

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

"Вести: Приморье" в Instagram —
жизнь приморского телевидения и радио за кадром!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести





Отдых у моря