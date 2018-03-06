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Самый красивый боец студотряда страны побывала на теледебатах во Владивостоке

Самый красивый боец студотряда страны побывала на теледебатах во Владивостоке

На теле- и радиоканалах ГТРК «Владивосток» проходят совместные агитационные мероприятия кандидатов в Президенты России и их доверенных лиц.
Сегодня в нашей студии обсуждают вопросы молодежной политики.

18 марта в России пройдет важное политическое событие годы - выборы Президента. Чтобы определиться с выбором, важно услышать мнения людей с разными политическими взглядами. У теле- и радиослушателей наших эфиров есть такая возможность.


Сегодня среди гостей нашей телевизионной студии - Екатерина Красикова - комиссар центрального штаба «Российских студенческих отрядов».
Екатерина Сергеевна родилась во Владивостоке, в 2008 году влилась в студдвижение и была «бойцом» студенческого отряда проводников «Скорость». А сейчас числится в руководстве одной из самых многочисленных и авторитетных молодежных организаций страны. Больше фотографий в Instagram-канале @vestiprim

Самый красивый боец студотряда страны побывала на теледебатах во Владивостоке


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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