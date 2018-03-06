Самый красивый боец студотряда страны побывала на теледебатах во Владивостоке

На теле- и радиоканалах ГТРК «Владивосток» проходят совместные агитационные мероприятия кандидатов в Президенты России и их доверенных лиц.

Сегодня в нашей студии обсуждают вопросы молодежной политики.

18 марта в России пройдет важное политическое событие годы - выборы Президента. Чтобы определиться с выбором, важно услышать мнения людей с разными политическими взглядами. У теле- и радиослушателей наших эфиров есть такая возможность.



Сегодня среди гостей нашей телевизионной студии - Екатерина Красикова - комиссар центрального штаба «Российских студенческих отрядов».

Екатерина Сергеевна родилась во Владивостоке, в 2008 году влилась в студдвижение и была «бойцом» студенческого отряда проводников «Скорость». А сейчас числится в руководстве одной из самых многочисленных и авторитетных молодежных организаций страны. Больше фотографий в Instagram-канале @vestiprim

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim) Мар 5, 2018 в 4:54 PST

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]