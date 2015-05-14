Полиция Приморья восстановит испорченные, просроченные, потерянные паспорта в аккурат к выборам
Отделы по вопросам миграции в день выборов будут работать вместе с избирательными участками. Полицейские изготовят испорченные, просроченные, восстановят потерянные и украденные паспорта за короткое время, чтобы все жители Приморья смогли проголосовать, сообщает «Вести: Приморье».
Также можно будет ускорить получение главного документа гражданина всем, кто ранее подавал документы на оформление паспорта. График работы сотрудников всех отделов по вопросам миграции изменится 17 и 18 марта, то есть накануне и в день голосования.
В ближайшие дни выдавать паспорта жителям Приморья будут согласно обычному графику работы.
Государственная услуга по выдаче паспортов граждан Российской Федерации будет осуществляться в отделах по вопросам миграции в дополнительные дни приёма граждан в соответствии с графиком:
17 марта (суббота) - приём граждан в порядке живой очереди с 09.00 до 18.00;
18 марта (воскресенье) - приём граждан в порядке живой очереди с 09.00 до 18.00.
Подробную информацию можно получить в отделах по вопросам миграции УМВД России по городу Владивостоку по адресам:
- Отдел по вопросам миграции отдела полиции №1 (Ленинский район):
ул. Фонтанная, 49, т. 221-42-68;
- Отдел по вопросам миграции отдела полиции №2 (Первомайский район):
ул. Октябрьская, 25, т. 249-05-95;
- Отдел по вопросам миграции отдела полиции №3 (Первореченский район):
ул. Мельниковская, 101, 3 этаж 265-53-87, 265-53-88;
- Отдел по вопросам миграции отдела полиции №4 (Фрунзенский район):
ул. Посьетская, 46, т. 241-20-39, 242-20-08;
- Отдел по вопросам миграции отдела полиции №5 (Советский район):
пр-т 100 лет Владивостоку, 133 «А», т. 231-33-18;
- Отделение по вопросам миграции отдела полиции №6 (дислокация п. Трудовое):
ул. Лермонтова, 66, т. 238-70-92.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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