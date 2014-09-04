В день голосования в Уссурийске снизят цены на 150 наименований товаров

В Уссурийском городском округе в день голосования по выборам Президента Российской Федерации, 18 марта около 60 избирательных участков Уссурийска и 29 сельских, будет произведена продажа продуктов питания и товаров народного потребления по сниженным ценам, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации УГО.

Как рассказала начальник отдела торговли, общественного питания и бытового обслуживания администрации УГО Оксана Тищенко, помимо основного перечня продукции местных товаропроизводителей, в торговых точках около избирательных участков в день выборов Президента РФ в широком ассортименте будет представлена и выпечка. Уссурийцы смогут приобрести булочки, пирожки с различными начинками, ватрушки, хлеб и сосиски в тесте от КФХ «Нива», ООО «Никольск» и ООО «ТД Фреш 25».

«Только «Фреш 25» предложит для реализации в день голосования около 20 наименований хлебобулочных изделий и выпечки. Среди этой продукции и хлеб высшего сорта по 8 рублей за булку 450 граммов», - пояснила Оксана Николаевна.

Кроме того, снижена цена на яйцо куриное, оно будет стоить 46 руб. за десяток, сахар – 37 руб. за кг, мука пшеничная 21 руб. за кг (пачка 2 кг - 42 рубля), сыр «Голландский» - 251 руб. за кг.

Утвержденный перечень товаров для реализации в день голосования со значительными скидками включает в себя более 150 позиций, среди них: хлеб и хлебобулочные изделия, выпечка; масложировые продукты питания (масло растительное, майонез); сахар, крупа, макароны в упаковках; консервы рыбные, мясные, овощные, молочные; молоко и молокопродукты (сыр, сметана); масло животное; колбасные изделия и мясные копчености; соки, воды, напитки; пресервы рыбные; фрукты, овощи; чай, кофе; кондитерские изделия (вафли, печенье, конфеты), яйцо куриное.

Дополнительно с автолавок жителям сельских территорий будет предложена бытовая химия по минимальным ценам. Например, туалетная бумага - 6 рублей, «Белизна» – 27 рублей, салфетки влажные – 7 рублей за пачку, жидкость для мытья посуды «Сорти» – 58 рублей за 1 литр и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]