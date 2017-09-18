Рубрика «Мнение»: Константин Межонов: «18 марта в Приморье пройдут «Школьные референдумы» по некоторым вопросам образования»
Рубрика «Мнение» с Константином Межонов, врио вице-губернатора Приморского края.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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