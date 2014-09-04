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Вчера, 18:39
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Жители Уссурийска разрабатывают голоса для участия в выборах

Жители Уссурийска разрабатывают голоса для участия в выборах

18 марта в день выборов Президента Российской Федерации в шаговой доступности недалеко от избирательных участков Уссурийского городского округа пройдут концерты, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт adm-ussuriisk.ru

В управлении культуры администрации УГО пояснили, что творческие коллективы округа охватят 60 площадок для голосования. В течение двух часов ребята будут создавать праздничное настроение рядом с помещениями, где организованы выборы Президента РФ.

В день выборов для уссурийцев споют студенты «Приморского краевого колледжа культуры». Около избирательного участка, который расположен в ДК «Юность» на улице Агеева, 75-а, ребята проведут два праздничных концерта «Россия вперед!».

Также в течение всего дня и около других площадок для голосования, которые расположены в учреждениях профессионального образования, помимо концертов пройдут викторины, спортивные эстафеты и круглые столы.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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