Новости Видео Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 10:47
  0

Приморцы могут следить за выборами президента в любой точке России

Одна из особенностей нынешних выборов президента России: жители из любых регионов России могут наблюдать за ходом выборов. В этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн на сайт нашвыбор2018.рф.

Для просмотра видео здесь достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера.

Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07.00 18 марта по местному времени и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Такой системой видеонаблюдения в России охвачены свыше 43 тысячах участковых избирательных комиссий.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Одноклассниках,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку: