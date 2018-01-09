Приморцы могут следить за выборами президента в любой точке России
Одна из особенностей нынешних выборов президента России: жители из любых регионов России могут наблюдать за ходом выборов. В этом году все избирательные участки, оборудованные системой видеонаблюдения, будут транслировать видео в режиме онлайн на сайт нашвыбор2018.рф.
Для просмотра видео здесь достаточно выбрать нужный участок и открыть окошко трансляции изображения с помощью стандартного медиаплеера.
Трансляция и запись видеоизображения будет вестись непрерывно с момента открытия избирательных участков, то есть с 07.00 18 марта по местному времени и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.
Такой системой видеонаблюдения в России охвачены свыше 43 тысячах участковых избирательных комиссий.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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