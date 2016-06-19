Николай Цискаридзе первым проголосовал на одном из избирательных участков в Артеме
Николай Цискаридзе, ректор Академии русского балета им. Вагановой, народный артист России, стал первым проголосовавшим за президента РФ на избирательном участке № 410 в Артеме.
Как сказал сам Цискаридзе, он знал, что в день голосования, 18 марта, он будет находиться в Приморье, поэтому решил «одним из первых в стране, так как большая разница во времени, попробовать проголосовать». Цискаридзе отдал свой голос за президента Российской Федерации в Артеме утром в воскресенье.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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