В Приморье проголосовали более 9% избирателей

По состоянию на 10 утра в Приморском крае участие в выборах Президента РФ приняли более 9,07% избирателей. "Вести Приморье" сообщают об этом со ссылкой на данные сайта избиркома Приморья. Это на два процента выше, чем было на последних президентских выборах 2012 года (7,02%) и на три процента выше, чем на выборах в Государственную Думу РФ-2016 (5,89%).

Лучше всего голосуют в Фокино - 13,71%, Тернее-13,41%, Шкотово-13,41%, Лазо- 13.40%. В отстающих Артем - 7,7%, Кавалерово - 7,5%, Дальнегорск - 7,23%.

Удивительные данные поступают из столицы Приморья - Владивостока. Во Фрунзенском районе города зарегистрирована явка в 16,16%, что в три раза больше, чем в остальных районах столицы Приморского края.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]