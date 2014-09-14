Выборы Президента РФ в Приморье (онлайн данные)

Избирательные комиссии Приморья публикуют первые данные о проголосовавших на выборах президента России.

Обновление 13.14:

По данным на 12.00 18 марта, в выборах уже приняли участие 25.88% приморцев.

Порайонная выкладка для Владивостока выглядит следующим образом:

Ленинская ИК — 18.63%,

Первомайская ИК — 17.73%,

Первореченская ИК — 17.65%,

Советская ИК — 19.37%,

Фрунзенская ИК — 28.94%.

В Арсеньеве проголосовали 27.66% зарегистрированных избирателей, В Находке — 28.79%, в Уссурийске — 28.22%. Пока самый высокий процент пришедших на голосование наблюдается на участках Анучинской избирательной комиссии — там проголосовало 35.73%, далее — Шкотовская ИК — 35.50% и Спасская городская ИК с результатом 34.92%.

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Так, на 10.00 воскресенья, 18 марта, Арсеньевская ИК подала данные о 8.13% проголосовавших, Артемовская — о 7.70%, Находкинская — 12.31%, Уссурийская — о 9.26%, Шкотовская — 13.40%.

Владивосток в списке муниципалитетов представлен разделенным на районы: так, Ленинская ИК доложила о 5.73% проголосовавших на 10.00, Первомайская — о 5.46%, Первореченская — 5.40%, Советская — 6.40% и Фрунзенская сообщила о 16.16% избирателей, здесь, как видно из данных, самые активные избиратели города.

Всего, по данным на 10.00, в выборах уже приняли участие более 9% избирателей.

Более подробно с процентными данными об избирателях, принявших участие в выборах от общего числа внесенных в списки, можно ознакомиться на сайте приморского избиркома.

Корреспондент «Вестей: Приморье» Екатерина Шинкаренко рассказала журналисту «Радио России. Приморье» Василию Соколову подробности о явке избирателей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]