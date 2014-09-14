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Избиратель усомнился в прозрачности урны в Приморье

Избиратель усомнился в прозрачности урны в Приморье

В Приморском крае избиратель обратился с жалобой в крайизбирком. Гражданину показалось, что урны на избирательном участке N3030 в Хасанском районе Приморья не соответствует требованиям в части прозрачности, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на заместителя председателя краевой избирательной комиссии Приморского края Ларису Орлову.

По ее словам, эти урны поступили в Приморье из ЦИК в 2012 году и абсолютно соответствуют всем требованиям законодательства. Избирателю было дано полное разъяснение.

Напомним, что в 8 утра 18 марта в Приморском крае открылись 1184 участков по выборам Президента РФ. По состоянию на 10 утра явка составила 9,07%.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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