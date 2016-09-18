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Приморье демонстрирует рекордную явку на выборах Президента РФ

Приморье демонстрирует рекордную явку на выборах Президента РФ

По состоянию на 12 часов 18 марта в выборах Президента РФ приняли участие 379948 (или 25,88%) избирателей, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт примкрайизбиркома.  В 2012 году явка составляла только 21,5%.

В лидерах по явке Анучинский (35,73%), Лазовский (32,56%),Ольгинский (34%) районы. В отстающих - Хасанский район - 24%, Большой Камень - 25,77%, Партизанск - 26%.

Во Владивостоке средняя явка составляет 21,67%. Продолжают удивлять результаты по районам Владивостока. Лучший показатель - 28,94% во Фрунзенском районе, хуже всего голосуют в Первореченском районе - 17,67%.

В Уссурийске явка 28,22%, в Находке - 28,79%, в Артеме - 25,77%.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что рекордное число избирательных пунктов открыто в Приморье. Более 1300 участков, где жители края и гости региона смогут отдать голоса за кандидатов в Президенты. В списке избирателей внесено около 1 500 000 человек

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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