Общественные наблюдатели: Жалоб на выборах президента в Приморье не поступало

Корпус наблюдателей на выборах Президента России создан Общественной палатой Приморского края. Об этом сообщил её председатель Борис Ступницкий.

По словам Бориса Ступницкого, для наблюдения за ходом голосования Общественная палата Приморского края сформировала корпус из 2217 наблюдателей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

«Мы подписали соглашения с Избирательной комиссией Приморского края и общественными организациями – краевым Советом ветеранов, профсоюзами, Ассоциацией юристов, движением «Матери России», а также со всеми ведущими вузами Приморья. Представители этих организаций вошли в состав наблюдательного корпуса», – рассказал председатель Общественной палаты.

Борис Ступницкий подчеркнул, что среди наблюдателей много молодежи – как наиболее активной части общества.

Также в аппарате Общественной палаты Приморья развернут Ситуационный центр, который принимает обращения от граждан о ходе выборов в регионе.

«Центр будет работать до 20.00, на данный момент обращений и жалоб на нарушение законодательства не поступало», – отметил Борис Ступницкий.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]