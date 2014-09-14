Новости Общество Политика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:15
  3

Явка на выборах Президента составила 45 % в Приморье

Явка на выборах Президента составила 45 % в Приморье

По состоянию на 15 часов 18 марта в Приморском крае в выборах Президента РФ приняли участие 44,99% избирателей, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт примкрайизбиркома.  В 2012 году явка составляла только 44,53%.

В 13 из 39 муниципальных избирательных округах Приморского края явка превысила 50%. Во Владивостоке средняя явка составляет 39%.  В Уссурийске явка 43%, в Находке - 48 %, в Артеме - 43%.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что рекордное число избирательных пунктов открыто в Приморье. Более 1300 участков, где жители края и гости региона смогут отдать голоса за кандидатов в Президенты. В списке избирателей внесено около 1 500 000 человек

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
Школа телевидения

Выпускной 2018

В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести