Явка на выборах Президента составила 45 % в Приморье

По состоянию на 15 часов 18 марта в Приморском крае в выборах Президента РФ приняли участие 44,99% избирателей, сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт примкрайизбиркома. В 2012 году явка составляла только 44,53%.

В 13 из 39 муниципальных избирательных округах Приморского края явка превысила 50%. Во Владивостоке средняя явка составляет 39%. В Уссурийске явка 43%, в Находке - 48 %, в Артеме - 43%.

Ранее "Вести:Приморье" сообщали, что рекордное число избирательных пунктов открыто в Приморье. Более 1300 участков, где жители края и гости региона смогут отдать голоса за кандидатов в Президенты. В списке избирателей внесено около 1 500 000 человек

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]