Иностранные наблюдатели: Выборы Президента России в Приморье проходят прозрачно

За ходом выборов Президента России в Приморье следят иностранные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По их словам, обстановка на избирательных участках спокойная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Депутат Парламента Болгарии, профессор Румен Гечев отметил хорошую организацию выборов в Приморском крае.

«Обстановка на избирательных участках спокойная, явка высокая. Для меня было интересно посмотреть систему выборов здесь. Ее надежность очень высокая. Наблюдаем за техническими новинками, которые можно применить в Европе», – сказал профессор.

С утра наблюдатели обошли порядка 50 избирательных участков.

«Участки хорошо подготовлены, открылись своевременно. Выборы проходят прозрачно», – проинформировала Ксения Разова.

Стоит отметить, что для наблюдения за ходом голосования Общественная палата Приморского края сформировала корпус из 2217 наблюдателей.

Напомним, с учетом «временных» участковых избирательных комиссий, в Приморье открыто более 1500 избирательных участков. Все избирательные участки на территории Приморского края работают с 08.00 до 20.00.

Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]