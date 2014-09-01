Иностранные наблюдатели: Выборы Президента России в Приморье проходят прозрачно
За ходом выборов Президента России в Приморье следят иностранные наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). По их словам, обстановка на избирательных участках спокойная. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Депутат Парламента Болгарии, профессор Румен Гечев отметил хорошую организацию выборов в Приморском крае.
«Обстановка на избирательных участках спокойная, явка высокая. Для меня было интересно посмотреть систему выборов здесь. Ее надежность очень высокая. Наблюдаем за техническими новинками, которые можно применить в Европе», – сказал профессор.
С утра наблюдатели обошли порядка 50 избирательных участков.
«Участки хорошо подготовлены, открылись своевременно. Выборы проходят прозрачно», – проинформировала Ксения Разова.
Стоит отметить, что для наблюдения за ходом голосования Общественная палата Приморского края сформировала корпус из 2217 наблюдателей.
Напомним, с учетом «временных» участковых избирательных комиссий, в Приморье открыто более 1500 избирательных участков. Все избирательные участки на территории Приморского края работают с 08.00 до 20.00.
Для обеспечения легитимности и прозрачности выборов на территории большинства избирательных участков установлены видеокамеры, изображение с которых транслируется на сайте Нашвыбор2018.рф. Кроме того, в этом году используются 145 комплексов обработки бюллетеней.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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