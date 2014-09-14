55% избирателей приняли участие в выборах Президента в Приморье

К шести вечера 18 марта явка на выборах Президента России в Приморском крае составила 55,44%, что в абсолютных числах составляет 817806 избирателей, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на избирательную комиссию Приморья . В 2012 году за 2 часа до конца голосования на избирательные участки пришло 56,97% избирателей.

Похоже темпы роста явки избирателей на нынешних выборах начинают "выдыхаться": в 10-00 явка по Приморью была на 2% выше, чем в 2012 году, в 12-00 на 4% выше, чем 6 годами ранее, в 15-00 явка нынешних выборов всего на 0,4% опережала соответствующие результаты 2012 года и вот, по состоянию на 18-00 18 марта, явка на выборы-2018 в Приморье проигрывает явке на выборах-2012 уже полтора процента.

Тем не менее, самый важный психологический рубеж в 50% избирателей в Приморском крае достигли уже в 17 часов. Электоральный рекорд поставлен и в столице Приморского края, во Владивостоке почти 52% избирателей приняли участие в выборах. Шесть лет назад результат был хуже, почти на 2%.

Рекорд по явке в Приморье, по состоянию на 18-00, у Спасска-Дальнего - 65,15% избирателей этого городского округа приняли участие в выборах Президента России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]