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Прошедший снегопад стал причиной 93 ДТП во Владивостоке — ГИБДД

Прошедший снегопад стал причиной 93 ДТП во Владивостоке — ГИБДД

Фото: newsvl.ru

За сутки во время снегопада на дорогах Владивостока произошло 93 аварии. В трех из них пострадали пять человек.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, за прошедшие сутки в приморской столице произошло 93 ДТП. Причиной аварий стали скользкие дороги и недостаточная видимость. В трех транспортных происшествиях пострадало пять человек, из них — трое пассажиров, один водитель и один пешеход.

В 18.40 в районе Адмирала Юмашева, 26 Toyota Passo влетел в припаркованную карету скорой помощи, в салоне которой проводилось лечение больного. В результате для госпитализации мужчины на место происшествия вызвали еще одну бригаду медиков. 

Также около 20.15 в районе улицы Суханова автомобиль Toyota Sai совершил наезд на пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ключицы.

Стоит отметить, что приморская столица продолжает переживать последствия снегопада. До сих перекрыта трасса Седанка — Патрокл. В город запрещен въезд большегрузного транспорта. Однако открыт спуск по улице Капитана Шефнера.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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