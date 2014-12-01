Прошедший снегопад стал причиной 93 ДТП во Владивостоке — ГИБДД
За сутки во время снегопада на дорогах Владивостока произошло 93 аварии. В трех из них пострадали пять человек.
Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Владивостоку, за прошедшие сутки в приморской столице произошло 93 ДТП. Причиной аварий стали скользкие дороги и недостаточная видимость. В трех транспортных происшествиях пострадало пять человек, из них — трое пассажиров, один водитель и один пешеход.
В 18.40 в районе Адмирала Юмашева, 26 Toyota Passo влетел в припаркованную карету скорой помощи, в салоне которой проводилось лечение больного. В результате для госпитализации мужчины на место происшествия вызвали еще одну бригаду медиков.
Также около 20.15 в районе улицы Суханова автомобиль Toyota Sai совершил наезд на пешехода. Пострадавшего доставили в больницу с переломом ключицы.
Стоит отметить, что приморская столица продолжает переживать последствия снегопада. До сих перекрыта трасса Седанка — Патрокл. В город запрещен въезд большегрузного транспорта. Однако открыт спуск по улице Капитана Шефнера.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
22.12.2016 Только до полудня из-за снегопада во Владивостоке произошло 19 аварий
-
06.08.2015 В столкновении трех автомобилей в районе улицы Суханова во Владивостоке пострадали водитель и пешеход
-
17.04.2015 Из-за непогоды на дорогах Владивостока за ночь произошло 17 ДТП
-
12.03.2015 Во Владивостоке совершен наезд на пешехода
-
27.02.2015 Прошедший в Приморье снегопад спровоцировал всплеск ДТП
-
01.12.2014 Три автомобиля столкнулись во Владивостоке на Выселковой
Добавить комментарий