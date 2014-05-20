Очередные грубые нарушения выявлены при возведении школы в приморском Рощино

Прокуратура Красноармейского района провела проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта «Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского муниципального района».

В ходе надзорных мероприятий установлено, что подрядчиком строительства данного объекта сданы, а заказчиком – администрацией Красноармейского муниципального района – оплачены фактически невыполненные работы, что повлекло причинение бюджетам края и муниципального района ущерба в размере более 60 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

Кроме этого, такими незаконными действиями существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетних, которые продолжают обучаться в помещении конторы бывшей Таежной экспедиции.

По результатам проверки прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и халатных действий.

Результаты рассмотрения материалов проверки, а также итоговое процессуальное решение, которое примет следственный отдел по г. Дальнереченску СУ СК России по Приморскому краю контролируются прокурором района.

Школа в с. Рощино на севере Приморья строится уже несколько лет. Она рассчитана на 440 учащихся. В течение последних 10 лет дети обучаются в помещении конторы бывшей Таежной экспедиции, которое не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к учебным заведениям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]