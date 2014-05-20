Очередные грубые нарушения выявлены при возведении школы в приморском Рощино
Прокуратура Красноармейского района провела проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта «Общеобразовательная школа на 440 учащихся в с. Рощино Красноармейского муниципального района».
В ходе надзорных мероприятий установлено, что подрядчиком строительства данного объекта сданы, а заказчиком – администрацией Красноармейского муниципального района – оплачены фактически невыполненные работы, что повлекло причинение бюджетам края и муниципального района ущерба в размере более 60 млн рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.
Кроме этого, такими незаконными действиями существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетних, которые продолжают обучаться в помещении конторы бывшей Таежной экспедиции.
По результатам проверки прокуратурой района вынесено постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и халатных действий.
Результаты рассмотрения материалов проверки, а также итоговое процессуальное решение, которое примет следственный отдел по г. Дальнереченску СУ СК России по Приморскому краю контролируются прокурором района.
Школа в с. Рощино на севере Приморья строится уже несколько лет. Она рассчитана на 440 учащихся. В течение последних 10 лет дети обучаются в помещении конторы бывшей Таежной экспедиции, которое не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к учебным заведениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
08.10.2015 В Приморском крае прокуратура вскрыла махинации с земельным участком
-
16.07.2015 Экс-глава Красноармейского района Приморья выплатил 16,5 млн руб. строителям за непостроенную школу
-
15.07.2015 В Красноармейском районе завершено расследование уголовного дела в отношении главы администрации
-
18.05.2015 Интервью с главой Красноармейского муниципального района Натальей Гриценко
-
22.04.2015 В Приморье незаконно реконструировали здание
-
20.05.2014 Халатность должностного лица нанесла бюджетам Приморья и Красноармейского района ущерб в размере 17 млн. рублей
Добавить комментарий