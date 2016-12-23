Во Владивостоке малолитражка залетела под пассажирский автобус: есть пострадавшие
Езда по заснеженной дороге требует определенной сноровки и опыта. И если они отсутствуют или их не хватает, то в снегопады или сразу после них в город лучше не выезжать. К тому же необходимо помнить, что главное во время сложных погодных условий ездить с такой скоростью, чтобы тебя не заносило на ровном месте. Вот хозяйка Хонды Фит, по всей видимости, скоростной режим выбрала неверно, и ее чуть не размазал пассажирский автобус.
Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Перекресток ул. Печорской и 100 лет Владивостоку. Водитель автобуса двигался со стороны Молодежной в сторону выезда из города. Хонда Фит двигалась ему навстречу. В районе перекрестка Хонду занесло, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом».
Судя по повреждениям машин, их столкновение произошло на хорошей скорости. Фит подставился под автобус водительской стороной. Девушка, хозяйка Хонды, получила травмы и была доставлена в больницу.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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