Во Владивостоке малолитражка залетела под пассажирский автобус: есть пострадавшие

Езда по заснеженной дороге требует определенной сноровки и опыта. И если они отсутствуют или их не хватает, то в снегопады или сразу после них в город лучше не выезжать. К тому же необходимо помнить, что главное во время сложных погодных условий ездить с такой скоростью, чтобы тебя не заносило на ровном месте. Вот хозяйка Хонды Фит, по всей видимости, скоростной режим выбрала неверно, и ее чуть не размазал пассажирский автобус.

Константин Кравцов, аварийный комиссар: «Перекресток ул. Печорской и 100 лет Владивостоку. Водитель автобуса двигался со стороны Молодежной в сторону выезда из города. Хонда Фит двигалась ему навстречу. В районе перекрестка Хонду занесло, водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автобусом».



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Судя по повреждениям машин, их столкновение произошло на хорошей скорости. Фит подставился под автобус водительской стороной. Девушка, хозяйка Хонды, получила травмы и была доставлена в больницу.

Видео здесь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]