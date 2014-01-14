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В пригороде Владивостока микроавтобус врезался в длинномер

В пригороде Владивостока микроавтобус врезался в длинномер

Фото: newsvl.ru

23 декабря в пригороде Владивостока микроавтобус с пассажирами влетел в припаркованный длинномер. По счастливой случайности, никто в аварии не пострадал.

Как ранее сообщал VL.ru, сотрудники ГИБДД не пускали длинномеры в город из-за погодных условий. Также и водитель Scania стоял возле леерного ограждения и пил чай, дожидаясь, когда полицейские разрешат движение в город. Внезапно мужчина почувствовал сильный толчок в заднюю часть своего транспортного средства.

Когда водитель вышел из машины, он увидел, что междугородний автобус маршрута № 529 врезался в прицеп Scania. Несмотря на то, что в салоне Ford находились пассажиры и повреждения микроавтобуса оказались очень серьёзные, в аварии никто не пострадал.

В результате ДТП образовалась внушительная пробка со стороны Океанской в направлении Центра города. Прибывшие автоинспекторы составили схему аварии и при помощи грузовика оттащили поврежденный Ford к краю проезжей части. В обстоятельствах ДТП разбираются стражи правопорядка.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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