Житель Владивостока скончался от отравления суррогатным алкоголем
Первый за последнее время случай смерти в результате отравления некачественным алкоголем зафиксирован во Владивостоке. Мужчина в тяжелом состоянии был госпитализирован из своей квартиры в больницу, где позже скончался.
По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, 17 декабря врачи скорой доставили в токсикологическое отделение ВКБ № 2 жителя одного из домов по улице Бархатной, отравившегося суррогатной водкой. Несмотря на всю оказанную пострадавшему, находящемуся в тяжелом состоянии, медицинскую помощь, 40-летний мужчина скончался в четверг, 22 декабря.
По факту смерти жителя Владивостока стражи порядка проводят доследственную проверку. Полицейским предстоит выяснить, где находится торговая точка, в которой мужчина приобрел смертельно опасный алкоголь.
Напомним, в Иркутске погибли 74 человека, все они употребляли парфюмерное косметическое средство «Концентрат для ванн "Боярышник"». Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, а также антифриз, которые содержались в жидкости.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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