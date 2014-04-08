Серега Питерский найден мертвым в Приморье?
Во многих интернет-сообществах появилась информация о том, что Серега Питерский найден мертвым в Тернейском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал ДПС-USK.
- Серегу Питерского нашли мертвым в Тернейском районе, на пне сидел замерзший с открытыми глазами, - говорится в сообщении.
Однако официальная информация в группах известного путешественника отсутствует.
Печальное известие огорчило многих фанатов Питерского, однако быстро нашлось опровержение. Как сообщает vostok.today, в его группе в социальной сети «Одноклассники», в которой давно ведется отчет о похождениях парня, заверили, что он жив.
«Только что поступила свежая информация о Серёге. Жив, здоров. Вернулся от дорожников на ЛЗУ-1 (Самаргинском лесозаготовительном участке-1 – прим.ред.) Точное место верховье реки Дагды», - утверждают администраторы паблика.
До этого также сообщалось, что Серёга находится у дорожников-пометчиков и планирует отправиться в сторону Ванино, а затем на Сахалин.
Напомним, что знаменитостью в социальных сетях Сергей Щеулин стал благодаря множественным видео, которые поклонники парня выкладывают в сеть. А интерес молодой человек вызывает своей необычной целью - Серёга решил совершить длинное путешествие из Петербурга во Владивосток. И спустя 1 год и 7 месяцев молодой человек добрался до приморской столицы. В приморье путешественник уже проживает почти полгода.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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