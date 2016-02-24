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Вчера, 16:12
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Во Владивостоке молодой человек под действием наркотиков погиб, выпав из окна квартиры

Во Владивостоке молодой человек под действием наркотиков погиб, выпав из окна квартиры

Сотрудники полиции проводят проверку по факту смерти парня, скончавшегося в результате падения из окна жилого дома. Врачи установили, что пострадавший находился под действием психотропных препаратов синтетического происхождения.

Утром в полицию и скорую позвонили прохожие, которые сообщили, что возле одного из домов по улице Ольховская лежит окровавленный парень.

Прибывшие на место происшествия врачи скорой попытались реанимировать 21-летнего пострадавшего, но спасти его не удалось. По предварительным данным, молодой человек находился под воздействием сильного психоактивного вещества, что могло стать причиной его падения из окна квартиры.

По факту гибели человека идет доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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