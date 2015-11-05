За убийство приморского автомобилиста хабаровчанина посадили на 14 лет
В районе имени Лазо закончилось судебное разбирательство над 21-летним хабаровчанином. Молодого человека обвинили в убийстве водителя, который взялся его подвезти, сообщает портал «Губерния».
Жителя Приморского края автолюбители нашли на обочине возле Переяславки летом прошлого года. Мужчина истекал кровью, у него была пробита голова. Пострадавшего доставили в больницу, но спустя три недели он скончался от черепно-мозговой травмы. К Новому году фигурант был задержан.
«Личность злоумышленника была установлена, он задержан 30 декабря 2015 года. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – прокомментировал ход расследования старший помощник руководителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю Илья Гудков.
Подозреваемый возвращался от знакомых из Амурской области в краевую столицу. Подвезти его согласился мужчина, который ехал во Владивосток. Во время поездки обвиняемый сообщил шоферу, что хочет доехать с ним до района имени Лазо, якобы, чтобы попасть к родственникам. На самом же деле целью был поиск укромного места, где можно ограбить водителя.
На свою жертву хабаровчанин напал, когда тот лег спать на заднее сиденье. В качестве орудия преступления молодой человек использовал камень. После нескольких ударов подозреваемый решил, что потерпевший уже мертв. Оставив водителя на обочине, обвиняемый сел в машину и поехал в Хабаровск. Автомобиль он позже бросил в одном из гаражных кооперативов, а ноутбук, фотоаппарат и телефон автопутешественника забрал себе.
Судили юношу будут по трем статьям: за убийство, кражу и угон. Хабаровчанина признали виновным. Суд приговорил обвиняемого к 14,5 годам колонии строгого режима.
Видео здесь.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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