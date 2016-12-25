В Уссурийске из ружья застрелили молодого человека
В ночь на воскресенье около ресторана «Султан» в Уссурийске из ружья был застрелен молодой человек. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.
По предварительной информации, пострадавший мужчина был доставлен в местную больницу, где в последствии скончался. Погибший молодой человек проходил службу по контракту в с.Сергеевка. Причина и обстоятельства конфликта выясняются.
Как уточняет newsbox24.tv, в ходе распития спиртного между двумя компаниями в кафе разгорелся конфликт. Они вышли на улицу, где один из отдыхающих выстрелил из ружья в одного из мужчин.
Затем стрелок сел в машину и уехал. Пострадавший получил проникающее огнестрельное ранение, от которого он скончался. Полиции удалось задержать подозреваемого. На данный момент он во всем сознался. Против мужчины возбуждено уголовное дело.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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