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В Уссурийске из ружья застрелили молодого человека

В Уссурийске из ружья застрелили молодого человека

Фото: Gorod55.Ru

В ночь на воскресенье около ресторана «Султан» в Уссурийске из ружья был застрелен молодой человек. Инцидент запечатлела камера наружного наблюдения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на dps_vl.

По предварительной информации, пострадавший мужчина был доставлен в местную больницу, где в последствии скончался. Погибший молодой человек проходил службу по контракту в с.Сергеевка. Причина и обстоятельства конфликта выясняются.

Как уточняет newsbox24.tv, в ходе распития спиртного между двумя компаниями в кафе разгорелся конфликт. Они вышли на улицу, где один из отдыхающих выстрелил из ружья в одного из мужчин.

Затем стрелок сел в машину и уехал. Пострадавший получил проникающее огнестрельное ранение, от которого он скончался. Полиции удалось задержать подозреваемого. На данный момент он во всем сознался. Против мужчины возбуждено уголовное дело.


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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