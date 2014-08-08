Российский теплоход с грузом потерял ход в Японском море, его буксируют в Приморье

Российский теплоход "Гранит" потерял ход в Японском море из-за остановки главного двигателя, его взяло на буксир и ведет в порт Козьмино судно "Нефтегаз-55". Об этом сообщили в морском спасательно-координационном центре Владивосток.

"Гранит" приписан к порту Владивосток, судовладелец - компания "Квинт". На борту судна находится чуть более 1 тысячи тонн груза.

"Теплоход взяли на буксир вчера, прибытие в Находку ожидается 30 декабря. Он потерял ход из-за остановки главного двигателя около побережья Японии", - сказал собеседник, не уточнив, сколько членов экипажа находится на борту.

По данным морской спасательной службы Росморречфлота, пострадавших и загрязнения окружающей среды в результате происшествия нет, но ремонт теплохода в судовых условиях невозможен.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]