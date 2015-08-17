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Во Владивостоке в кафе китайской кухни погиб гражданин КНР

Во Владивостоке в кафе китайской кухни погиб гражданин КНР

Доследственную проверку по факту смерти иностранного гражданина в кафе китайской кухни по улице Днепровской проводят сотрудники Следственного комитета. Мужчина погиб в результате несчастного случая от удара током.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в кафе китайской кухни «Любимый дворик» по улице Днепровской, 39 лопнула труба и вода затопила часть помещения. По предварительным данным, когда 26-летний гражданин КНР попытался устранить причину затопления, через воду он получил удар током и скончался на месте происшествия.

По факту случившегося следователи СК проводят доследственную проверку. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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