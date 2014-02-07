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Тягач с радиоактивным ломом обнаружили таможенники в порту Владивостока

Тягач с радиоактивным ломом обнаружили таможенники в порту Владивостока

Сотрудники таможни обнаружили в порту Владивостока тягач с прицепом, перевозивший лом черных металлов с повышенным уровнем ионизирующего излучения, сообщает в четверг пресс-служба Владивостокской таможни.

"При более тщательном радиационном контроле в партии металлолома были обнаружены светознаки на основе радионуклида Радий-226 (226Ra). Уровень излучения от опасного груза составил более 1,32 мкЗв/ч и превысил естественный радиационный фон в 16,5 раз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ликвидацией радиационной аварии и изъятием источников ионизирующего излучения занялась специализированная компания.

По данным пресс-службы, за прошедший год Владивостокская таможня в седьмой раз пресекла незаконное перемещение через границу источников ионизирующего излучения в составе партий лома черных металлов.

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Источник: ИНТЕРФАКС [ www.interfax.ru ]

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