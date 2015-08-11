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Жительница Владивостока скончалась от отравления суррогатным алкоголем

Жительница Владивостока скончалась от отравления суррогатным алкоголем

Фото: Хвиля

Еще один случай смертельного отравления некачественным алкоголем произошел во Владивостоке. Жительница города в тяжелом состоянии была госпитализирована из дома, где скончалась в реанимации.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, в среду, 28 декабря, 58-летняя жительница одного из домов по улице Березовой после употребления спиртного почувствовала себя плохо и вызвала скорую. Врачи госпитализировали женщину в токсикологическое отделение ВКБ № 2, где, несмотря на все усилия врачей, пострадавшая скончалась. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление суррогатным алкоголем.

Напомним, что это уже второй за последнее время случай смерти среди жителей Владивостока от употребления некачественной алкогольной продукции. 17 декабря в больнице скончался житель одного из домов по улице Бархатной, также отравившейся дома суррогатной водкой.

Как сообщили корреспонденту VL.ru в правоохранительных органах, по всем фактам смерти горожан проводится тщательная проверка. Устанавливаются торговые точки, где граждане приобретали смертельно опасный алкоголь.

Стражи порядка не исключают, что перед новогодними праздниками подпольные производители спиртного могли выпустить в продажу партию суррогатных крепких напитков. Полицейские просят горожан не приобретать алкоголь у сомнительных продавцов или в нелегальных торговых точках. Безопаснее всего делать это в крупных магазинах или специализированных торговых точках, где продаются только лицензированные спиртные напитки.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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