В лобовом столкновении двух иномарок на автодороге "Фокино-Дунай" пострадал один человек
Лобовое столкновение спровоцировал 61-летний житель Фокино, управлявший Дайхатцу. Пенсионер ехал в сторону Дуная. Скользкая трасса не помешала мужчине двигаться с большой скоростью, из-за чего его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент ехала Тойота Карина. Уйти от столкновения пытались оба автомобилиста. Рулевой Карины резко съехал на обочину, в ту же сторону направил свой автомобиль и водитель Териуса, где иномарки и встретились лоб в лоб. После аварии легкое недомогание почувствовал владелец Териуса. Он поступил в приемный покой с диагнозом "ушиб". Однако был отправлен на амбулаторное лечение. По факту произошедшего компетентными органами проводится проверка.
Видео здесь.
Источник: newsbox24.tv
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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