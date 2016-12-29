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В лобовом столкновении двух иномарок на автодороге "Фокино-Дунай" пострадал один человек

В лобовом столкновении двух иномарок на автодороге

Лобовое столкновение спровоцировал 61-летний житель Фокино, управлявший Дайхатцу. Пенсионер ехал в сторону Дуная. Скользкая трасса не помешала мужчине двигаться с большой скоростью,   из-за чего его автомобиль вынесло на полосу встречного движения, где в тот момент ехала Тойота Карина. Уйти от столкновения пытались оба автомобилиста. Рулевой Карины резко съехал на обочину, в ту же сторону направил свой автомобиль и водитель Териуса, где иномарки и встретились лоб в лоб.  После аварии легкое недомогание почувствовал владелец Териуса. Он поступил в приемный  покой  с диагнозом "ушиб". Однако был отправлен на амбулаторное лечение. По факту произошедшего  компетентными органами проводится проверка.

Видео здесь.

Источник: newsbox24.tv
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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