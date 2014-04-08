Пограничники предотвратили многомиллионную контрабанду дериватов в Приморье

Сотрудники Погрануправления ФСБ по Приморскому краю задержали одну из самых крупных партий контрабандных дериватов в регионе, только часть которой оценена в 74 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"В пункте пропуска через государственную границу "Полтавка" в Приморском крае пограничниками выявлен укрытый от пограничного и таможенного контроля груз, состоящий из особо ценных дериватов (частей тел) диких животных. 74 млн рублей - в такую сумму специалисты оценили лишь часть груза", - отметили в Погрануправлении.

Там уточнили, что пограничники обнаружили более 335 тыс. единиц сушеного трепанга, свыше 1 тыс. рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животного происхождения и свыше килограмма пантов (рога).

"Изъятый ценный груз, который пользуется повышенным спросом в восточной нетрадиционной медицине, а потому очень востребован на азиатских рынках, передан экспертам для определения полного видового состава и суммы нанесенного ущерба", - сказали в Погрануправлении.

В ведомстве напомнили, что ранее подобную по объемам партию пограничники задержали в 2007 году. Тогда при попытке вывоза в Китай были обнаружены три тигриных шкуры, 531 рог сайгака, 8 лап тигра, 283 лапы медведя, а также кости амурских тигров.

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]