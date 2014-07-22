Во Владивостоке полицейская собака по кличке Нельсон помогла раскрыть наркопреступление
Во время несения службы на улице Неманская сотрудники полиции остановили для проверки документов мужчину.
При проведении личного досмотра служебная собака по кличке Нельсон обнаружила у 53-летнего жителя краевого центра пачку из-под сигарет, в которой находилось порошкообразное вещество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр.
Криминалистическое исследование показало, что изъятое является наркотическим веществом-героином, общей массой 0,34 грамма.
Во время обыска по месту жительства подозреваемого служебный пес обнаружил 36 кустов высушенной маньчжурской конопли.
По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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