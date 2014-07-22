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Во Владивостоке полицейская собака по кличке Нельсон помогла раскрыть наркопреступление

Во Владивостоке полицейская собака по кличке Нельсон помогла раскрыть наркопреступление

Фото: УМВД по ПК

Во время несения службы на улице Неманская  сотрудники полиции остановили для проверки документов мужчину.

При проведении личного досмотра служебная собака по кличке Нельсон обнаружила у 53-летнего жителя краевого центра пачку из-под сигарет, в которой находилось порошкообразное вещество. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещество и направили его на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое  является  наркотическим веществом-героином, общей массой 0,34 грамма.

Во время обыска по месту жительства подозреваемого служебный пес обнаружил 36 кустов высушенной маньчжурской конопли.

По факту незаконного хранения наркотических веществ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации  (Незаконное приобретение, хранение перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере). Санкция за данное преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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