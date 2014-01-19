Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье
Полуторагодовалый ребенок сгорел при пожаре, сообщает РИА VladNews.
Инцидент произошел в городе Уссурийск по улице Некрасова, в районе 6-го километра. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы "01" от очевидца. На момент прибытия спасателей квартира уже была полностью охвачена огнем. Женщина успела вывести из горящего дома троих своих детей, а самый маленький ребенок полутора лет остался внутри. Чуть позже обгоревшее тело ребенка было обнаружено в сгоревшем здании.
По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная проводка. площадь пожара составила 60 кв. метров. Комнаты полностью повреждены огнем.
Источник: РИА "VLADNEWS" [ www.vladnews.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
12.11.2016 В Арсеньеве сгорел жилой дом
-
28.07.2016 На Шаморе сгорела шашлычная «У Вагана»
-
11.04.2016 В Находке сгорел магазин бытовой техники
-
10.07.2015 На пожаре в селе Невское погиб маленький ребенок
-
03.02.2014 На пожаре в Шкотово погиб человек
-
19.01.2014 В Находке сгорел частный дом: спасено три человека
Добавить комментарий