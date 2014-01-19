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Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье

Маленькая девочка сгорела при пожаре в Приморье

Полуторагодовалый ребенок сгорел при пожаре, сообщает РИА VladNews.

Инцидент произошел в городе Уссурийск по улице Некрасова, в районе 6-го километра. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного службы "01" от очевидца. На момент прибытия спасателей квартира уже была полностью охвачена огнем. Женщина успела вывести из горящего дома троих своих детей, а самый маленький ребенок полутора лет остался внутри. Чуть позже обгоревшее тело ребенка было обнаружено в сгоревшем здании. 

По предварительной информации, причиной возгорания стала неисправная проводка. площадь пожара составила 60 кв. метров. Комнаты полностью повреждены огнем.

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Источник: РИА "VLADNEWS" [ www.vladnews.ru ]

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