Пожилой житель Владивостока серьезно пострадал в результате нападения собаки

В травматологическое отделение Владивостокской клинической больницы № 2 был госпитализирован 78-летний житель города с рваными ранами обеих рук и предплечий. Пенсионер пояснил, что возле дома на него напала собака.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, нападение собаки на пожилого мужчины произошло в вечернее время возле одного из домов по улице Шишкина. Животное повалило пенсионера на землю, а затем сильно покусало его за руки.

Мужчина был госпитализирован в больницу, где врачи диагностировали у него множественные раны кистей обеих рук и предплечий. Пострадавшего отправили в травматологическое отделение, где врачи оказали ему помощь. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]