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В Приморье в обороте встречаются фальшивые купюры

В Приморье в обороте встречаются фальшивые купюры

Фото: В-курсе.ру

В Приморском крае  зарегистрированы случаи сбыта поддельных денежных купюр. Чаще всего местом сбыта поддельных купюр являются магазины мелкой розницы, киоски, кафе-бары, такси, сельскохозяйственные рынки, АЗС и места продаж, где отсутствуют специальные аппараты  для проверки банкнот.

В основном фальшивки выявляются в банковских организациях при пересчете денежной наличности, поступившей из торговых организаций, в расчетно-кассовых центрах Центрального Банка России, в торговых точках при пересчете выручки.

Следственное управление УМВД России по Приморскому краю обращается с просьбой к руководителям торговых фирм, а также индивидуальным предпринимателям  розничной и оптовой торговли,  бдительно относиться к проверке денежных средств, поступающих от клиентов и приобрести приборы для определения фальшивых денежных знаков, так называемых детекторов банкнот.  На сегодняшний день одним из наиболее точных в определении подлинности купюр является прибор  «ULTRAMAG  C 6».

 Как показывает практика, преступления данной категории раскрываются при своевременном обнаружении поддельной банкноты в месте ее сбыта.

В случае сомнения в подлинности банкноты стоит обратить внимание на несколько признаков, которые помогут подтвердить или опровергнуть подозрения.

- Купюра не должна быть склеена из двух листов бумаги. Оригинал состоит из целостной части и не имеет расслоений.

- Защитные волокна и цифровое обозначение номинала, нанесённое серой краской, которое расположено в левом нижнем углу купюры,  не имеют свечения в ультрафиолетовых лучах.

- Печать банка России также не изменяет цвет с желто-зеленого оттенка на красно-коричневый, при рассмотрении её под иным углом.

- На ощупь бумага не такая эластичная и не имеет характерного хруста.

- Кроме того, фальшивомонетчики используют водорастворимые красители, поэтому если слегка намочить цветное изображение и растереть его, на фальшивой купюре оно расплывется, если потереть серию и номер, расположенные слева, краска начнет стираться.

- Мелкие детали, такие как микроузоры, защитные сетки и прочие, не просматриваются.

Следует внимательно просматривать купюры на предмет наличия водяных знаков, специальных защитных нитей,  рельефности изображения текстов «Билет Банка России», «Подделка билетов банка России преследуется по закону», наличие меток для людей с ослабленным зрением. 

В случае обнаружения поддельной денежной банкноты  полицейские  предлагают  гражданам проявить сознательность и  незамедлительно обратиться в органы внутренних дел.  При обнаружении фальшивок ни в коем случае нельзя пытаться избавиться от них путем совершения расчетных операций: можно не только потерять деньги, но и быть привлеченным  к уголовной ответственности.

Полиция напоминает: изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации, металлической монеты либо иностранной валюты является тяжким преступлением. За изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр законодательством  предусмотрено наказание в виде  лишения свободы на срок  до 15 лет.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
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Источник: Пресс-служба УМВД по ПК

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