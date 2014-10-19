В ДТП в районе м. Чуркина во Владивостоке погиб водитель универсала
Вечером 2 января Caldina врезалась в дорожное ограждение на разделительной полосе в районе м. Чуркина. В ДТП пострадал пассажир, водитель скончался в карете скорой помощи.
По предварительной информации, водитель ехал с тремя пассажирами. Внезапно автомобиль занесло, и он на полном ходу врезался в ограждение на разделительной полосе. Машина пробила несколько десятков метров металлической конструкции, после чего остановилась посреди проезжей части.
Девушку-пассажира с травмами госпитализировали прибывшие на место медики. Водителя зажало в искореженном автомобиле. Спасатели деблокировали пострадавшего и передали в руки врачей. Сотрудники бригады интенсивной терапии боролись за жизнь мужчины, но он скончался не приходя в сознание. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД. С места аварии машину забрал эвакуатор.
Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]
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