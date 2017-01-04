При пожаре в пассажирском автобусе, следовавшем из Уссурийска, никто не пострадал - МЧС
Пассажирский автобус, следовавший из города Уссурийска (Приморский край), загорелся в 5 км от поселка Славянка, пострадавших нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Приморскому краю.
"В 5 км от поселка Славянка загорелся двигатель и частично салон пассажирского автобуса, следовавшего из Уссурийска в поселок Краскино с заездом в Славянку Хасанского района. Благодаря своевременным и грамотным действиям водителя все пассажиры благополучно покинули салон автобуса и были доставлены в Славянку другим автобусом, пострадавших нет", - сказали в пресс-службе ведомства.
Общая площадь пожара составила 16 квадратных метров, его причины устанавливаются. На месте происшествия работали 7 человек личного состава и 2 единицы техники.
Источник видео - dpskontrol_125rus.
Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]
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