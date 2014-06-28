В пригороде Владивостока в результате пожара в детской академии обрушилась крыша

В среду, 4 января, в пригороде Владивостока в здании частного центра развития «Детская академия» произошел пожар. В результате возгорания в доме произошло задымление и обрушилась кровля. Находящиеся в помещении взрослые и дети успели покинуть место пожара и выбежали на улицу.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, сообщение о пожаре в здании по улице 3-я Шоссейная, 39, где располагаются частные ясли и садик «Детская академия» поступил на пульт пожарной охраны около 15.30. На место происшествия выехали пожарные, а также скорая и полиция.

Пожарные приступили к тушению двухэтажного здания, а врачи оказали помощь покинувшим центр развития взрослым и детям. По предварительным данным, в момент происшествия в здании находилось пятеро детей и двое взрослых. В результате возгорания никто из нихне пострадал.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливается причина возгорания.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]