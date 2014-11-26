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Во Владивостоке на придомовой территории сгорели Mercedes и Toyota

Во Владивостоке на придомовой территории сгорели Mercedes и Toyota

Во вторник, 3 января, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании во дворе одного из домов по улице Олега Кошевого. По предварительным данным, в результате поджога загорелись два автомобиля.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, возгорание автомобилей, припаркованных возле дома № 5 по улице Олега Кошевого, произошло около пяти часов утра. В результате пожара полностью выгорел Mercedes и частично обгорел минивэн Toyota BB.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание, а сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог. Личность подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества устанавливается.

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Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]

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