Во Владивостоке на придомовой территории сгорели Mercedes и Toyota

Во вторник, 3 января, на пульт дежурного пожарной охраны поступило сообщение о возгорании во дворе одного из домов по улице Олега Кошевого. По предварительным данным, в результате поджога загорелись два автомобиля.

По информации источника VL.ru в правоохранительных органах, возгорание автомобилей, припаркованных возле дома № 5 по улице Олега Кошевого, произошло около пяти часов утра. В результате пожара полностью выгорел Mercedes и частично обгорел минивэн Toyota BB.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали возгорание, а сотрудники полиции приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, причиной случившегося стал поджог. Личность подозреваемого в умышленном уничтожении чужого имущества устанавливается.

Источник: NEWSVL.ru [ www.newsvl.ru ]