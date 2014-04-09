Смертельное ДТП с участием большегруза произошло в Приморье
В поселке Кавалерово произошло смертельное ДТП с участием большегрузного автомобиля и 37-летней женщины, сообщает корр. РИА VladNews.
Страшная авария случилась на пешеходном переходе в темное время суток. По словам очевидцев происшествия, фура сбила женщину и протащила ее по дороге более 8 метров.
Обстоятельства ДТП в настоящее время выясняются.
Источник: РИА "VLADNEWS" [ www.vladnews.ru ]
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